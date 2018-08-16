〈中部〉過期數位教材賣13萬 家長怨像詐騙

2018-08-16

消費申訴15件 僅3件因在7天內才退款

〔記者張軒哲／台中報導〕購買數位教材請三思！台中市一間販售國中課程的數位科技公司，將市價數千元的無敵BESTA平板教材搭配試卷，以逾十三萬元、卅六期分期付款推銷給家長，中部多名家長發現與銷售說明有差距，欲解約卻難以退款；台中市消保官昨指出，該公司今年共有十五例消費申訴，僅三例在七天內向消保單位申訴，有成功退款。

昨有四名中、彰地區家長於台中市議員謝志忠服務處敘述購買教材經過，家住北區的邱媽媽指出，兒子讀國中，當初先接到電話行銷與業務員拜訪介紹數位教材而購買，但兒子用了幾天就不想使用，去電公司要求退款，公司都以話術敷衍。自己是單親媽媽、靠打零工為生，繳了五期後無力繳納，隨後接到融資公司催繳通知，現在也沒錢讓兒子上補習班，感覺遇上詐騙集團。

除了邱媽媽之外，另有彰化縣芬園國中及台中市新光國中、立新國中家長出面指控受騙。謝志忠表示，業者以大學生利用關心孩子教育的名義致電，到家拜訪卻行業務銷售之實，推銷十三萬高額數位教材，讓家長以卅六期融資購買，但平板教材停留在三年前的課程，且不能更新，無敵BESTA平板也已停產，之前市價不到八千元，非常不合理，幾乎沒有退場機制。

業者強調依約執行 消保官籲修法管理

台中市府消保官康馨壬表示，此類型訪問購買可於七天內無條件退款，但消費者對資訊不瞭解，加上業者以合約、教育等多重方式影響家長，一旦拖延過七天就無法退費，大多案件消費者仍求助無門。補習班尚有階段式退費的機制，但此超過十萬元的高額消費，相關法規卻仍不明確，希望政府儘快推動制度保障消費者。

該公司強調，一切照合約執行，沒有任何疏失，因產品鑑賞期過了，無法退費，試卷也是合法購買。