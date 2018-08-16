〈中部〉高美濕地44年濱海橋 將重建拓寬

2018-08-16

橋寬8米增至12米 加強耐震

〔記者張軒哲／台中報導〕緊鄰高美濕地跨越清水大排的濱海橋，於一九七四年完工使用至今，雖長度僅約七十公尺，卻是高美至台中港的交通要道，市府將重建並把寬度由八公尺拓寬為十二公尺，加強耐震並適合海線濱海地區的橋樑。

高美濕地是台中國際級景點，假日遊客如織，遊客服務中心已於七月啟用，海浪造型為濕地美景再添新妝，台中市副議長張清照進一步爭取重建緊鄰濕地的老舊橋樑「濱海橋」。

高美地區居民近年陸續反映，濱海橋橋齡四十多年，往西銜接台中港區，往東連接台十七線與台六十一線，可紓解台中港與高美濕地周邊交通，市府曾進行補強，但近年因高美濕地爆紅，交通流量大增。

往港區要道 遊覽車、水泥車多

高北里楊姓民眾表示，濱海橋雖不到百公尺，但橋齡過長，近年車輛頻仍，除了預拌混凝土車通行，遊覽車也增加，有整建補強的必要，才能讓用路人跟遊客安心行車，若能拓寬，行車動線會更順暢。

張清照說，他爭取設置的高美濕地遊客服務中心已啟用，高美海堤自行車道也將啟用，濕地的設施更加完善，遊客更多。濱海橋是濕地遊客至梧棲漁港的要道，應重建並將寬度由八公尺拓寬為十二公尺。港區的海風鹽份高，加上過去興建的橋樑耐震係數較低，建議市府重建，加強耐震並適合海線環境的橋樑。

市府建設局長黃玉霖表示，這座橋樑的交通流量不小，又緊鄰高美濕地，考量行車安全及濕地的整體景觀，有重建的必要，承諾以中央補助經費儘快重建拓寬。

市府新建工程處指出，目前已爭取到重建經費，因橋樑拓寬須重新規劃設計，未來應採半半施工方式，讓車輛維持通行。