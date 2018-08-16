〈中部〉南投歲計賸餘12億 編預算仍欠妥

2018-08-16

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議會十五日召開臨時會，審計部南投縣審計室進行一○六年度南投縣總決算審核報告時指出，南投縣一○六年度歲計賸餘十二．一億餘元，近五年來歲計均賸餘，財政雖有改善，但預算編列與執行仍欠妥適，如已連續多年經行政院主計總處審核有高估營業盈餘及事業收入預算而列為預警項目，且自籌財源不足，須仰賴上級補助及舉債支應，卻仍每年編列三至四億元不等學童免費營養午餐、生育獎勵金等非法定社福支出。

南投縣審計室主任謝淑芬報告時表示，一○六年度南投縣總決算歲入決算數為二二○．三億餘元、歲出決算數二○八．一億餘元，歲入、出相抵賸餘十二．一億餘元，舉債四十四．八億元，合計五七億餘元，經償債四十六．九億餘元，收支賸餘十億餘元。

謝淑芬也指出，南投縣自籌財源雖有成長，但尚不足支應人事支出及各項施政經費，應檢討機關員額整併，落實人力精簡，避免超額進用約聘僱人數，並檢討調整土地公告地價，加強欠稅管理，落實行政罰鍰收繳及推動促參案等具體可行開源措施。

另鑑於南投縣無垃圾焚化爐，縣府應及早規劃垃圾處理及底渣處理設施，並落實垃圾減量，及加強縣內露營區內土地使用管制及安全管理，積極輔導改善，以維民眾休閒安全。