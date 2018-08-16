〈中部〉珍稀食蛇龜過馬路 民眾一路護送

2018-08-16

埔里山區晨運巧遇

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮山區聯外道路，昨清晨有珍貴稀有保育野生動物食蛇龜趴趴走，因附近有流浪狗，又有車流，擔心食蛇龜的安危，五位晨運民眾緊緊守在牠身邊，一路護送牠進入樹林才放心離去。

埔里鎮大湳里與蜈蚣里交界的山區聯外道路，大清早就有民眾前往運動健身，昨天清晨，一隻身長約十五公分的食蛇龜，出現在自行車道上，民眾原以為是一般龜類，拍攝背脊上斷續的金黃色線條上網比對，才知是珍貴稀有的食蛇龜。

肉身擋車 順利進入樹林

因附近有流浪狗，加上路過車輛駕駛人未注意，都會構成威脅，五位晨運民眾不放心，特別守在食蛇龜旁保護，不讓流浪狗靠近，在食蛇龜賣力橫越車道時，若有車輛通過，也以肉身擋車，拜託駕駛暫停讓食蛇龜優先通過，最後見牠平安穿越道路及停車場進入樹林間，臨別前趕緊拿起手機拍照記錄。

食蛇龜屬於陸棲性的珍貴稀有野生動物，主要特徵是眼後至頭部背側有一道暗色鑲邊的鮮黃條紋，分布於台灣低海拔山區，長期因棲地破壞及人為非法獵捕，嚴重威脅族群生存，近幾年林務局南投林管處加強山林巡邏稽查，除在魚池等山區發現並拆除獵捕陷阱，也破獲盜獵集團，南投林管處也會針對這次食蛇龜出沒的山區，加強巡邏稽查，遏止盜獵。