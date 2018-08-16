〈中部〉紙錢集中燒 溪州焚化場淨爐

2018-08-16

設141處集中清運點 目標312噸

〔記者林良哲／彰化報導〕為了減少在中元節前後焚燒紙錢所造成的空氣污染，彰化縣環保局加強推動「中元節紙錢集中」活動，昨天依循民間傳統，在溪州焚化場旁搭建醮壇，並聘請道士前來舉辦「淨爐科儀」。環保局指出，此儀式主要針對紙錢專用貯坑及焚化設備進行「大士爺開光點眼」、「袪穢送煞」等，希望能獲得民眾認同，將紙錢集中焚化。

縣環保局指出，傳統的焚燒紙錢方式，不僅影響民眾的身體健康，更會造成空氣污染，因而建議民眾於中元普度祭祀時，採用「紙錢集中燒」、「以糧代金」及「紙錢減量」等方式。而全縣目前有近九百家宮廟加入金紙集中焚化行列，另外，環保局也在各鄉鎮、社區設立一四一處集中清運點，而今年中元節的目標為三百一十二公噸紙錢。

為了消除民眾的疑慮，環保局昨天在溪州焚化場旁搭建醮壇，並聘請專業道士前來舉辦「淨爐科儀」，一切都依傳統儀式來進行，不但針對紙錢專用貯坑及焚化設備進行「大士爺開光點眼」，並有「袪穢送煞」等儀式，以表敬意及祈福求平安。

環保局表示，目前已提供紙錢集中袋和疏文，以供廟宇及民眾使用，不但能放置金紙，並能在其上書寫文字，留下敬奉者的大名；此外，在每張疏文上也都由法師用印，完全遵循宗教儀式，民眾在填寫姓名、地址後，將紙錢封裝集中，安心交由專人載運。