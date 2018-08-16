〈中部〉新中橫豐丘路段新設測速桿 雙向皆能拍

2018-08-16

曾發生死亡車禍 限速50公里

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台廿一線新中橫公路，是中部熱門旅遊與交通要道，南投縣警方近期於信義鄉豐丘路段，新設一支固定式測速照相桿，鏡頭拍往下山方向， 有地方民眾說，該定點測速桿是單向的，只照下山的車輛，對此，警方則直指民眾「錯了」，並說，該測速桿可調整方向，雙向皆可拍超速車輛，民眾於該路段應遵守限速五十公里規範。

省道台廿一線新中橫公路往信義鄉方向，是通往草坪頭、玉山塔塔加與阿里山等旅遊景點的重要交通路線，循著道路也能接往東埔溫泉，近期警方於豐丘路段設置新測速照相桿，引發民眾關注，甚至有人聲稱問過施工人員，指鏡頭只拍下山的車輛，並非雙向。

民稱只拍下山 警︰鏡頭可調方向

南投警方則表示，新設測速桿雖然目前鏡頭朝著下山，但實際上卻是可以調整方向的，因此上山、下山雙向皆可抓超速，由於豐丘路段道路寬敞筆直，且為下坡路段，下山車輛容易超速，過去也曾發生死亡車禍，考量用路人安全，才會增設測速桿，雖目前尚未啟用，但仍呼籲用路人遵守五十公里限速，以維行車安全。

不過，長期往返當地的民眾說，台廿一線沿線限速多是五十公里，許多下坡路段稍有不慎，就會超速，相關單位宜應針對部分較無安全疑慮的部分放寬限速，才不會讓人有搶錢的感覺。

警方回應，台廿一線其實蜿蜒山路不少，提升限速有待商榷，另外，像是信義鄉市區明德段的筆直道路，也是因往來車速快，才會設置測速桿，而在附近的水里鄉上安村，則是因為下坡路段筆直，加上附近都有住戶，警方才會安排測速取締，民眾只要依規行駛，就能維護自身安全，也能避免受罰。