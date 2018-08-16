〈中部〉永年巧固球隊出國比賽 喜獲贊助

2018-08-16

〔記者廖淑玲、詹士弘／雲林報導〕永年高中女子巧固球隊勇奪東亞盃巧固球錦標賽冠軍，將代表台灣到馬來西亞比賽，卻苦無出國經費，雲林縣長參選人張麗善昨天獲悉後捐贈二萬元，彰化員榮醫院院長張克士更加碼捐贈四萬八千元並承諾認養球隊。

永年高中女子巧固球隊昨到張麗善服務處感謝她長期支持贊助；張麗善鼓勵球員在球場及學業都能「球到成功」，並致贈二萬元祝福四名入選二○一八年亞洲青少年巧固球錦標賽中華代表隊的選手及教練余彥霖，為台灣奪得佳績。

張克士獲悉永年女子巧固球隊的表現，當場響應捐贈四萬八千元贊助旅費，並承諾自今年起認養永年巧固球隊一年廿萬元，贏得小女將歡呼。

阿公唱歌得靈感 孫廚藝賽奪金

另外，義峰高中學生沈躍穎參加全國美食文化大展廚藝競賽，以阿公生前唱的台語歌「杯底毋通飼金魚」為靈感，用皮蛋做成金魚，奪下冷盤前菜達人賽金牌與磨刀達人賽銅庖獎；葉家維則得到母親韓式炸雞塊真傳，獲得君臣宴菜餚自由發揮金牌獎。

葉家維表示，君臣宴菜餚比的是祭祀祖師爺的指定菜色，參賽選手先到高雄易牙廟擲筊確定比賽菜色，他擲中自由發揮，製作了十個「福袋」，除了祝福，也象徵十全十美；一般的福袋用豆皮，他改用蛋皮，難度變高，但顏色更漂亮。

葉家維說，福袋內餡有雲林的蔬菜、水果及四湖的鴨肉，希望藉此行銷雲林在地農產品；炸雞塊則學自媽媽，媽媽因喜歡看韓劇而學做韓式炸雞塊，他也跟著學，沒想到助他贏得金牌。