〈中部〉防治淹水 嘉市國華街將設雨水下水道

2018-08-16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕受到西南風及對流雲系發展旺盛，中央氣象局預報嘉義市這幾天易有短暫強降雨發生，市府工務處查勘長榮街與成仁街口、國華街與北榮街口等處，因瞬間雨勢宣洩不及，出現短暫積水狀況，將採取增設分流箱涵等解決方案；至於重慶二至六街、光彩街、國道一交流道北港路下方等易積（淹）水列管區域，市府施設雨水下水道等做法後，已改善窘境。

嘉義市長涂醒哲表示，市府針對市區道路洩水孔不足、雨水下水道淤積等，多管齊下改善，三年多來大幅減少積、淹水情形；目前全市雨水下水道計清淤十一條、長度六千九百公尺、清淤量約一千七百立方公尺，單一路段清淤效果有限，必須系統性且長期清淤才有效。

工務處長李建賢說，當道路積水高度五十公分以下、半小時內能消退，就稱作積水，如積水高度五十公分以上，對兩旁住家或商店造成影響，可申請社會處災損補助，視為淹水；今年以來，市區在短暫強降雨後，傳出零星區域積水，並無淹水情形。

長榮街與成仁街口、國華街與北榮街口前天在雨後排水不及，積水五至十公分，雖很快就消退，但派員查勘後，將在長榮街與成仁街口下游共和街增設分流箱涵解決問題，預計九月施工，國華街與北榮街口路旁積水問題，已委請專家找出癥結。

另，民眾反映，中山路至國華街一帶、垂楊路與吳鳳南路口慢車道、垂楊路嘉義女中前、林森東路嘉大附小附近等處，遇雨偶有積水現象；工務處水工科長黃國泰說，將分別在國華街施設雨水下水道，工程預計九月招標，改善垂楊路側溝功能、增設道路洩水孔，已派工，九月初完工，及併入維新支線北排水改善工程一起處理。