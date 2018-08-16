〈中部〉嬤丟9萬假牙 清潔隊員垃圾堆尋回

2018-08-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕家住元長鄉長南村的李姓阿嬤，前天下午吃龍眼時拔下假牙，事後卻把假牙連同龍眼殼等當垃圾丟掉，晚上才想起價值九萬元的假牙已被垃圾車載走；清潔隊員曾瑞騰在堆積如山的垃圾堆中翻找半個多小時，終於找回假牙，讓阿嬤破涕為笑。

7旬嬤連同龍眼殼當垃圾丟掉

七十三歲的李姓阿嬤前天下午把假牙和龍眼殘渣一起包進垃圾袋丟給垃圾車，直到晚上七點要吃晚飯時才想起，趕緊請家人打電話求助元長公所清潔隊。

20年老經驗 曾瑞騰半小時找回

元長公所清潔隊立即聯絡當天下午跑該村路線的垃圾車值班清潔隊員曾瑞騰，擔任清潔隊員已廿年的曾瑞騰不僅熟知路線，附近村民也大多認識，先打電話向阿嬤確認垃圾袋是紅色，就和隨車人員李安生回垃圾場翻找。

面對滿座垃圾山，阿嬤和家屬都不敢抱太大希望，曾瑞騰徒手在垃圾堆翻翻找找，半個多小時後找出一個紅色垃圾袋，找回李姓阿嬤的假牙。

曾瑞騰說，以前幫住戶找過金子和金手鍊，找假牙是第一次，因為他認識住戶，經過他們家收垃圾時間還留有印象，也大約記得傾倒在垃圾場哪個位置，加上阿嬤記得是紅色垃圾袋，讓他有目標可尋，總算找回假牙。

阿嬤因不捨掉了價值九萬元的假牙，難過得吃不下晚飯，直到找回才重現笑容，家屬想送禮物答謝曾員但遭婉拒；元長鄉長李泗濱、元長公所清潔隊長林裕政特別表揚曾瑞騰，感謝他的辛苦。