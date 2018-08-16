〈中部〉名間新丹巷才重鋪 一邊平一邊裂

2018-08-16

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間鄉新丹巷係聯繫國道三號名間交流道的要道之一，未料，重新鋪設柏油封層路面，完工不到一個月，雙線車道路況卻迥然不同，一邊又新又平坦，甚至黑到發亮，反觀，緊鄰國道的路面，則出現蜘蛛網狀的龜裂痕跡，還可見大小不一的灰白色碎石子，地方質疑偷工減料，希望政府相關單位能儘速改善。

名間鄉民向本報投訴表示，新丹巷寬度從約四公尺至十多公尺不等，不但是名間鄉萬丹村與南投市千秋里往來要道，也是聯繫國道三號名間交流道及台三線的替代道路之一，長期以來，因大型車輛進出頻繁，導致路面坑坑洞洞、凹凸不平，危及用路人安全，在地方民眾多次陳情下，遂由水土保持局南投分局協助鋪設柏油封層工作，並於七月完工。

惟完工不到一個月，靠近國道的路面伴隨著碎石脫落，卻出現一條條龜裂痕跡，使得路面又出現坑洞，另一邊車道則完好如新，對比之下好像兩個世界。

地方民眾調侃說，近來溫度不斷飆高，真的熱到讓人快受不了，難道新丹巷路靣也是如此，才會被熱到脫了層皮？該柏油封層工程品質之脆弱，實令人難以苟同。

水保局︰未緊實就遭輾壓將改善

水土保持局南投分局指出，新丹巷柏油封層工程雖已完工，但尚未驗收，該局接獲民眾質疑工程品質後，也立刻派員實地會勘，且由路面遺留的車輪輾壓痕跡，研判應是柏油鋪設好後未緊實前，未能做好交管措施，車輛碾壓才造成路面龜裂，已要求施工廠商盡快改善，並落實交管工作，避免類似情況重演。