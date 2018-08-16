〈中部〉雨太大 員林圓林園排洪難消化

2018-08-16

縣府︰已延後、縮短淹水時間

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市在本月十三及十四日連續二天遭「暴雨」襲擊，造成市區大淹水，民眾相當納悶，質疑今年初才完工的「圓林園」滯洪池，為何在豪雨來襲時「掉漆」且沒有發揮功能？縣府表示，雨勢實在太驚人了，如果沒有「圓林園」協助排洪，淹水情況將會更加嚴重。

縣府表示，前天員林地區降雨最高峰的三小時，累積雨量達一一九公釐，其中雨量最高的一小時，就下了七十六公釐，已超出雨水下水道保護標準甚多，在當時，「圓林園」已達最大滯洪水量三萬一千四百九十立方公尺，雖無法避免周邊積水，但卻延後且縮短周邊積淹水時間，確有發揮排水效果，但「圓林園」只能「保護」員林北區免於積淹水。

西區計劃龍燈公園設滯洪池

西區員基醫院周邊連續幾次「淹水冠軍」，對此，縣府表示，上個月十七日內政部營建署長吳欣修、經濟部水利署副署長曹華平等中央部會官員，曾前往員林現地視察，共治員林水患，經當時實地會勘後決議，改善靜修路的南北側溝及莒光路雨水下水道，至於龍燈公園的設置滯洪池乙案，縣府目前規劃於十月底完成並召開地方說明會。

議員建議體檢排水、設箱涵

對於入夏後市區多次積淹水，縣議員陳秋蓉認為肇因於當初「一八四公頃市地重劃」規劃倉促，加上近年建案陸續推出，區域排水未能整合，以致出現「瞬間排水不及」的情況，她認為，當務之急，是作「一八四公頃市地重劃排水總體檢」。

縣議員曹嘉豪則認為，積淹水主因是過溝排水多處溢堤阻斷市區水路，他建議施工中的「台七十六線埔心交流道至員林三十米園道新闢工程」加設地下排水箱涵，把市區的積淹水引流到員大排即可，他認為龍燈公園加設滯洪池緩不濟急。

縣府表示，「龍燈公園」加建滯洪池的計畫還待與地方意見整合。