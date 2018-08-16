〈中部〉雲林便民福利措施 摺頁教你辦

2018-08-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為讓服務與民眾零距離，昨天發行便民福利資訊摺頁，透過圖文彙整介紹，讓鄉親了解戶政護照通、祖孫托育等福利措施相關辦理細節，對辦理流程可一目了然，各公所、地政及戶政事務所、衛生所、村里辦公處等地都可免費索取。

圖文彙整介紹 也有電子檔

縣長李進勇表示，摺頁以簡明易懂文字與圖案呈現縣府各項福利措施，讓縣府服務及施政更透明化，也讓鄉親可快速貼近縣府服務內容。

新聞處長張凱傑表示，便民福利資訊摺頁提供各項便民措施及福利申請條件等細節，有新制托育津貼及雲林特有祖孫托育補助、教育三貼心政策、農業人才培訓課程資訊、戶政預約服務及開辦護照、各機關服務專線等，民眾還可以依據個別需要聯繫服務單位，即時了解可申請的福利措施。

張凱傑強調，便民福利資訊摺頁是第一波，後續還會針對公共建設、農漁業建設、交通建設、治水措施等服務細節，發行便民建設篇章摺頁。

民眾可在雲林縣內各大旅遊服務中心、縣府聯合服務中心、各鄉鎮市戶政事務所、地政事務所、衛生局、他里霧文化園區、二手玩具屋、雲林縣兒童福利中心、詔安客家文化館、雲林布袋戲館、台西海口故事園區等地免費索取便民摺頁，或上雲林縣政府官方網站下載免費電子檔。