〈中部〉嘉縣托育補助新制 75名保母簽約

2018-08-16

收退費基準 保母盼能更有彈性

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕行政院推動托育補助新制八月上路，嘉義縣目前三百零三位合格保母中，已有七十五人送件簽約，收、退費基準的日間托育每週五天、一天十小時上限為一個月一萬五千元（不含副食品費），有保母反映有時會有延長托育時數或接送時衍生的費用等，希望能有更彈性的計算方式。

嘉縣社會局婦幼福利科長翁瑩蓁說，正在研訂延時、假日收托等費用標準，月底前會在保母托育制度管理委員會中討論，訂出收費上限，委員會成員有保母代表、家長代表，不會全是官方意見。

唯一私立托嬰中心 尚未簽約

托育補助新制補助家長每月六千元，將孩子交給和政府簽約的保母或托嬰中心托育，不少家長認為補助金額確實「有感」，因此洽詢與政府簽約的合格保母提供托育服務，本來還有保母持觀望態度，本週陸續和縣府簽約，嘉縣僅一所私立托嬰中心，尚未簽約。

縣社會局副局長張翠瑤表示，托育補助新制實施緩衝期延長至九月三十日，在此日期前簽約的保母，家長補助的費用可從八月起計算，十月後照簽約與托育日期計算。

一名陳姓保母說，還未簽約的主因是費用計算，如果家長有事提早送到或延長的費用，或帶小孩看病等，以及假日托育費用等，過去都是與家長談好即可，如果簽約後家長認定相關費用加總一個月仍不可超過一萬五千元，恐怕會有爭議。

有一歲多兒子需托育的家長陳佳生表示，希望縣府擬定的托育費用基準能公開透明，即使無法將孩子交給政府簽約的保母托育，與其他保母洽談費用時，也能有參考依據。