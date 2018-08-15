〈南部〉海東國小暗蟬機器人 推廣特有生態

2018-08-15

〔記者劉婉君、邱灝唐／台南報導〕安南區為台灣特有種台灣暗蟬（北埔蟬）最大棲息地，海東國小將資訊教育與生態結合，製作出台灣暗蟬造型的暗蟬機器人，在進行數位學習偏鄉服務時，也能把家鄉特色推廣至台灣各地。另外還有針對社區環境、生活而設計的AI綠能監測船、智能養殖等，訓練學生程式設計也不忘推廣生態。

台灣暗蟬主要分布於西部平原，常見於沿海的木麻黃防風林，位於台江國家公園內的城西防風林，更是全台密度最高的棲息地，對於這項家鄉特殊的生態特色，海東國小今年結合偏鄉服務，將「台灣暗蟬」融入機器人，讓教學現場不僅有邏輯、程式和電腦語言，更添加些許鄉土、生態與環境教育。

到了教學現場，小朋友們發揮各自長才；學童吳柏陞先介紹暗蟬特色，例如紅眼睛、六隻腳、翅膀上有一個閃電記號等，接著再組裝機器人；學童黃妍霏則先組裝半邊機器人，再讓服務對象自行動手做，等全部完成後，再解說暗蟬特色、棲息地，以及目前所遇到的危機。

教育局與親子天下昨天共同發表新書《20個STEAM新視野．台南創新教學典範》，書中收錄包括海東國小、東區大同國小、億載國小、新興國中等二十所學校的教學成果，海東國小也在現場展示包括暗蟬機器人與除草機等多項作品。