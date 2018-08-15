〈南部〉台南首辦赤崁魁星祭 老店古早味上供桌

2018-08-15

七夕起至26日 循古禮為魁星爺祝壽

〔記者劉婉君／台南報導〕台南第一次！七夕除了「做十六歲」、愛情嘉年華活動，今年還將首度舉辦為期十天的「赤崁魁星祭」，七夕當天依典籍記載的古禮，為魁星爺祝壽，除有戲台酬神外，祭品也端出台南老店的古早味，從線香、毛筆、包子、綠豆糕到粽子等，各有特殊寓意。

農曆七夕不僅是民間傳說中牛郎織女相會的日子，也是五文昌之一「魁星爺」的誕辰，文化局今年首度針對國定古蹟赤嵌樓文昌閣的魁星爺，於十七日至二十六日舉辦「赤崁魁星祭」活動。

包子、糕餅、粽子 求功名「包高中」

七夕當天，文化局將遵循古禮祭祀魁星爺，結合台南老店端上桌的每樣祭品都各有含意，除有「吳萬春香鋪」的傳統線香，「忠文堂毛筆莊」的毛筆與祈求功名相關，「萬川號餅舖」的包子、「大川糕餅行」的塩糕及綠豆糕、「再發號」的粽子則象徵「包高中」，希望將老店代代傳承的精神，延續至魁星祭。當天下午五時三十分，並依戲台酬神傳統，邀請古都木偶戲劇團演出。

文化局表示，魁星信仰源自二十八星宿，後人為了祭拜方便，以「魁」字造像，魁星爺一腳踢斗、手持朱砂筆，另一腳踏鰲魚，有「獨占鰲頭」、「魁星點狀元」等說法。台灣傳統在七夕祭祀魁星，各公、私塾的學生們會在當天準備祭品，邀請戲台酬神，並擺宴歡飲，稱為「魁星會」。文獻中也有記載，七夕以狗首或羊首、紅蟳祭祀魁星，因羊有角為「解」，而蟳形似「元」，祈求能在科舉、鄉試中獲得第一名「解元」。

活動內容還有魁星文化展示，包括魁星起源、信仰、形象、魁星與科舉考試、民間傳說、魁星祭祀傳統習俗、祭祀文物與貢品等，每日還有限量拍照打卡上傳送「魁星紀念扇」活動。