〈南部〉田裡有黃金 農地打工抽黃金條塊

2018-08-15

重量約二錢 價值八到九千元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局為舒緩農業缺工，推出「田裡有黃金」奇招，民眾透過「好農無限+」平台，於高市農地打工，不管是學生或農民都有機會抽中黃金條塊，重量約二錢，價值八千到九千元，累積參加次數最多者還能免抽獎直接獲得。

人力庫 目前已有三千二百名會員

農業局提出勞動力分級概念，中高階技術由各農會「農業技術團」農業師傅執行，初階勞動力如採收、分級包裝等，由農村附近的大學生協助，今年除了大樹、六龜及燕巢區農業技術團四團共一百一十名人力外，也持續利用Line@「好農無限+」人力資源庫，目前已有三千二百名會員，平台缺工案件平均二至三小時就有學生洽談工作。

今年初號召學生投入美濃、阿蓮及燕巢區的番茄採收工作，五月玉荷包採收季更順利媒合超過一千人次到大樹農村，暑假更有外縣市如交通大學、彰化師範大學就讀的學生，利用暑假返鄉回高雄應徵農務打工，凸顯學生對農務工作很有興趣。

農業局為鼓勵媒合農場主與學生，去年推出「農業打工皇帝」活動，由打工最高三十八次的高雄第一科大學生陳定華奪得iPhone7。

打工次數最多 可直接獲金條塊

今年推出「田裡有黃金」活動，即日起至今年十一月十五日止，讓透過平台打工、開工的學生及農民有機會抽中黃金條塊，累積次數最多的學生及農民，還能免抽獎直接獲得黃金條塊。