〈南部〉10米樹砍成3米棍 枋寮藝術村沒藝「樹」

2018-08-15

彩繪屋招牌大樹 變成筷子插院子

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鐵道藝術村內有間「1+1蘋婆樹屋」，以院子內兩株高大蘋婆樹命名，最近屏縣府文化處進行修樹工程，這兩株近十公尺高的蘋婆樹竟被修成光禿禿，高度劇減只剩三公尺，引來駐村藝術家及民眾批評「藝術村沒藝『樹』」。

枋寮藝術村內的「1+1蘋婆樹屋」現無藝術家進駐，但經前數任藝術家彩繪外牆、打造大門騰空腳踏車造景，再配合院子內這兩株至少卅年的掌葉蘋婆大樹，是園區指標性園藝造景，現在修剪過頭，引來藝術家反彈，更有駐村藝術家譏嘲「修成一雙筷子插院子」。

駐村藝術家說，兩株樹的樹蔭廣，遊客常來拍照打卡，運將喜歡到樹下乘涼，是許多鄉親對藝術村的記憶，不是不讓修剪樹木，但修到快變成兩根大棍子，既無法遮蔭更別說留住遊客。

另名藝術家則批評，曾數度建議文化處應該配合當地藝術氛圍修剪樹木，如打造綠色隧道等，但不被採納就罷了，沒想到兩株蘋婆竟被修成光禿禿，且切口無任何防護，擔憂這幾天雨後蘋婆樹就會病倒。

纏電線須修整 文化處坦承剪過頭

縣府文化處回應，兩株蘋婆樹因體形高大與高壓電線交叉嚴重，颱風來時常造成斷電，台電多次反映希望降低樹高，今年編列預算修剪，實屬急迫公安顧慮才配合，但現況確實修剪過頭，日後會注意樹冠高度與電線合理安全距離。