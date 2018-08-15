〈南部〉退輔會不續租 聖母農莊荒廢養蚊

2018-08-15

雜草叢生破敗如廢墟 蛇鼠出沒

〔記者陳賢義／台東報導〕因退輔會台東農場不續租位於知本農場的土地，原本經營得有聲有色的聖母健康農莊被迫遷址，但至今搬遷半年多，卻不見台東農場有後續規劃，任由原本建物成廢墟，四周雜草叢生，附近居民憂心蚊蟲孳生及蛇類盤據，也擔心變成青少年深夜遊蕩流連及犯罪溫床，籲台東農場要有所作為，不要土地收回就了事。

聖母健康農莊是在二○○九年八八風災後，在天主教花蓮教區協助下，台東聖母醫院以健康促進的理念，也為失業原住民及災民謀求工作機會，從二○一○年開始籌建，歷時一年打造健康莊園，還得到環球國際有機農產認證，四公頃多的園區，保留部分舊建築，讓遊客用餐之際，也可參觀有機蔬果栽植農區，或上觀景台俯瞰稻田與遠山美景，店內還販賣手創產品，包括各種果醬、手工麵包、咖啡和CD等。

附近居民表示，聖母健康農莊在八八風災後，採「以工代賑」方式讓災民有工作，自栽有機蔬菜，也幫老人送餐，將原本荒蕪土地換上新面貌，接續投資數百萬元；兩年多前的尼伯時風災，又花錢重建，未料不到一年就被農場依合約到期不予續租，農莊也因此遷移他處。農場突然收回，原本以為後續會有所規劃，未料卻是閒置養蚊，毒蛇、老鼠頻出沒，嚴重影響在地生活品質。

台東農場︰儘速清理 規劃委外

台東農場副場長鄔弘盛表示，農莊原址原本是知本分場的辦公室，建物收回後仍有人使用，晚上也有人居住，會立刻要求清除雜草；農莊原址緊鄰台十一線，現已架築簡易圍籬，後續也在規劃委託經營案，或進行香草植物栽培，現有房舍則朝休閒農場規劃。收回土地約有四公頃多，管理不易，會盡可能整理環境，年底前就會改善。