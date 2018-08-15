〈南部〉掩埋場發電量 新營全國第一

2018-08-15

〔記者王涵平／新營報導〕南市五十七座公有掩埋場，已有九座設置太陽光電系統，新營掩埋場光電廠昨日啟用，發電量為全國掩埋場第一。

南市環保局指出，目前城西固化廠屋頂、城西零期、新營三至五期、麻豆一期、鹽水一期、西港大塭寮與將軍西和漚汪，九處太陽光電設施達12.26MW，每年可發電約一千六百六十萬度，市府每年約有七百萬元租金收入。

可供應2580戶一年用電

環保局長林健三說，新營掩埋場太陽光電發電廠土地面積約七．一公頃，總設置容量六千三百八十八千瓦，預估平均年發電量達九○二萬度，可供二千五百八十戶一年的用電量，除為全國掩埋場發電量第一外，並可與掩埋場一、二期用地闢建的公園及壘球場結合，成為休憩運動及推廣環境教育的光電園區。

李孟諺主持啟用 植樹綠化

代理市長李孟諺與地方各界出席啟用典禮，並在廠區植樹，強調配合中央綠能政策，距離台南市二○二五年非核家園的1000MW發電目標，市府和民間攜手合作，目前已達成一半以上，未來台鹽及台電也都有大規模的計畫，相信可以很快達標。

另環保局正積極籌辦第三階段太陽能案場，包含後壁菁寮、佳里塭仔寮、新市潭頂、西港八分掩埋場；並配合籌設沙崙綠能科技城，規劃在已封閉的仁德、歸仁掩埋場，設置太陽光電系統。