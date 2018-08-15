〈南部〉環局進駐工業區 陳情案減23%

2018-08-15

累計開罰一千二百九十五．五萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局加強稽查工業區工廠違反空污法，自去年十一月派員進駐林園、臨海工業區，不但陳情件數比前一年同期減少二成三，累計開罰一千二百九十五．五萬元，有效達到嚇阻效用，改善工業區空氣污染。

根據市府環保局統計，去年十一月至今年七月接獲陳情件數有三百六十七件，前年十一月至去年七月接獲陳情件數有四百四十九件，凸顯環保局人員進駐二個工業區稽查後，比前一年同期陳情件數減少二成三。

環保局統計，市府環保局加強查緝工廠違反空污法，去年累計開罰五千六百多萬元，今年上半年累計開罰二千四百多萬元，林園、臨海工業區去年十一月至今年七月總計裁罰四十六件，累計開罰一千二百九十五．五萬元，違規罰款佔了將近一半。

環保局分析，其中林園工業區陳情案件一百二十件、市府主動稽巡查一百六十三件，總計二百八十三件、裁處二十件，累計開罰八百三十五．五萬元；臨海工業區陳情案件二百四十七件、市府主動稽巡查一百六十五件，總計四百一十二件、裁罰二十六件，累計開罰四百六十萬元。

前三大處罰對象 以中油最多

環保局指出，前三大處罰對象仍以中油開罰最多，分別是中油大林廠、中油林園廠、中國合成橡膠，分別被處分六件、五件、三件，分別開罰一百六十萬、五百萬、一百一十萬元。

環保局人員駐廠稽查發揮成效，對於陳情案件的到場處理時間平均為十六．二分鐘，不但迅速抵達陳情地點，加速解決林園及臨海工業區污染，尤其陳情案件大幅降低。