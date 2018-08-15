〈南部〉公共腳踏車第300站 近期將啟用

2018-08-15

前鎮之星站 已完成建置

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經牴觸輕軌、遭遇地下管線等麻煩，高市公共腳踏車第三百站、前鎮之星站終於完成建置，近期可望啟用；高市環保局也宣佈下一個「三年百站」擴增計畫已提前上路，開始找尋合適的設站地點。

高市環保局於二○○九年推動接駁型公共腳踏車租賃系統，當年三月一日正式啟用，為全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，委託高雄捷運經營，初期共五十租賃站、五百輛單車，九年後擴增至三百站、四千八百輛車。

公共腳踏車三百站方案原定去年底應全部到位，但位在高雄輕軌前鎮之星站旁的前鎮之星站，因牴觸輕軌無障礙空間，被迫轉移至鄰近高雄捷運紅線凱旋站一號出口旁，卻又發現選定位置有地下管線，須確認管線是否衝突？

原本第三百站為鳳山中崙站，因為前鎮之星站搬家、升到第二九九站，前鎮之星站則意外變成第三百站，拖到今年下半年才啟用。

台電確認 不致影響地下管線

環保局昨表示，經台電調查後，初步確認站體所需埋設送電管路位置較淺，不致影響較深處的地下管線，前鎮之星站新設位置應沒問題，只要台電送電後即可啟用，將與台電聯繫、儘速開張。

三年百站擴增計畫 已順利發包

環保局進一步指出，原定明年推動的三年百站擴增計畫，日前已順利發包，近期開始找尋合適場址；環保局也陸續收到多個區公所建議案，累計有五十多處，將逐一會勘、評估可行性。

環保局統計，公共腳踏車至今年七月底，累計超過一九六三萬人次使用，今年三月還創下單月四十四萬人次新高紀錄，今年上半年各站使用量前三名為巨蛋、凹仔底、後譯；二○二一年預定完成四百站，單車數增至五千四百輛。