〈南部〉台東熱氣球季 90萬遊客創20億商機

2018-08-15

今年人潮成長近倍 帶來高訂房率

〔記者王秀亭／台東報導〕為期四十五天的台灣國際熱氣球嘉年華活動十三日晚間閉幕，台東縣政府交通及觀光旅遊處表示，今年遊客人次為歷年之最，累積有九十萬人次，創造近二十億元商機，與去年四十八萬人次相較，成長將近一倍。

台灣國際熱氣球嘉年華今年進入第八年，以最多顆造型球的一年，光雕音樂會新增兩場次為號召，鹿野高台大草原每天都湧入賞球民眾。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，往年人潮多聚集在星期六、日，今年往高台的道路幾乎每天都塞車，市區交通也明顯擁擠，台東市區平均訂房率達八成，鹿野地區則有九成，旅客臨時訂房的比率也較往年提高，雖然熱氣球季結束，至月底訂房率仍維持在六成五至七成，仍比其他月份高。

交觀處副處長王國政表示，今年活動天數比去年延長七天，遊客也明顯成長，以交通接駁車為例，往年只在開、閉幕的光雕音樂會啟動接駁車服務，今年因上山車輛爆量，閉幕接駁車提前一週啟動，八月三日起每天傍晚都派出接駁車，紓解山上人潮，去年接駁車收入約七十萬元，今年增至一百五十萬元。

潘貴蘭坦言，長時間的活動確實為縣內旅宿業帶來好商機，至年底還有金針花季、國際鐵人賽、衝浪及跨年活動，但都屬於短期活動。