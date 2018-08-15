〈南部〉恆春半島人口「 陡升」 滿州暴增274人

2018-08-15

4鄉鎮增加522人 檢警緊盯年底選情

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣人口近四個月連續出現遷入多於遷出的現象，恆春半島四小鄉鎮甫出爐的人口統計資料，七月份總人口數五萬二五五三人，較去年同期增加五二二人，其中滿州鄉（見圖，記者蔡宗憲攝）更增加二七四人之多，「漲幅」近五年來罕見，檢警強調，尊重憲法保障的遷徙自由，但會全程掌握是否影響選舉。

根據恆春戶政事務所統計，恆春半島四鄉鎮今年七月份人口以滿州鄉增加二七四最多，其次為恆春鎮增加一二七人，再其次為牡丹鄉增加一○八人，車城鄉僅增加十三人，牡丹鄉更重新登上十年前的五千人大關。

滿州去年減132人 上次選舉年增42人

弔詭的是，人數增加最多的滿州鄉，每月出生人數不到五人，近十年來除了二○一四選舉年增加四十二人外，人數都是緩步下滑，去年人口還減少一三二人，今年卻暴增二七四人，甚至比三萬餘人口的恆春鎮「漲幅」還大，引發議論。

滿州鄉長余增春表示，近年大多是親友相挺的遷徙行為，但滿州過去確實有部分廟宇利用選前遷入人口，最誇張的甚至有一間廟宇掌握超過二十張選票，藉「選票」要求政治人物舖設道路或社團補助等，嚴重影響鄉民權益，希望這類歪風不要再出現。

恆春警方表示，年底選舉逼近，凡出現人口異常遷徙，檢警都會確實掌握，但憲法保障人民遷徙自由，是否涉「幽靈人口」，還是看是否參與投票且與特定候選人有關，呼籲民眾勿違反「選罷法」。