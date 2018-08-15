〈台北都會〉大稻埕水岸邊 出現上萬條死魚

2018-08-15

溫偏高、溶氧低所致 打撈逾35噸

〔記者周彥妤／台北報導〕台北河岸音樂季將於十七日至十九日在延平河濱公園登場，但前天大稻埕碼頭一帶淡水河出現上萬條暴斃死魚，昨現場仍惡臭撲鼻。議員質疑北市府未及時說明，北市環保局表示，死魚事件橫跨雙北，死亡魚種皆為烏仔魚，研判是因氣溫偏高、溶氧低所致，截至昨午，河面及岸際兩天已打撈魚體逾三十五公噸，預估還要清理數日。

記者昨實地走訪發現，尚未踏入現場，一陣惡臭旋即撲鼻而來，打撈魚體作業仍持續進行，卻有一名民眾裸體泡在水中，未見管理單位規勸。議員王鴻薇昨也發布新聞稿批評，北市水岸常舉辦各種活動，最近主打河岸音樂季，碰上魚群集體死亡現象，除了衛生環境安全外，也容易造成觀感不佳，提醒柯文哲不要只忙著宣傳選舉，要重視河川治理，有好的環境才能讓市民放心參與活動。

環保局強調，雙北將通力合作，全力動員加速清理，避免影響本週的音樂季活動，儘速恢復河川原貌。

河岸音樂季週五起登場 注意交管

〔記者黃建豪／台北報導〕每年吸引上萬人的台北河岸音樂祭將於八月十七日至十九日，連續三天在延平河濱公園舉行，重頭戲的水幕煙火秀預定於週六（十八日）晚間施放，當晚六時至十一時周邊道路將實施交通管制。管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路（含）以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道，全面禁止車輛通行。