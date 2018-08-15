〈台北都會〉蓋公宅不提中央出資 議員批柯功勞全攬

2018-08-15

補助與無償撥用國有地隻字未提

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局昨於台北市工務委員會進行公宅及公辦都更等專案報告，都發局會中指出，台北市長柯文哲上任後推動公宅，從二○一五年至二○一八年四年內推動卅五處公宅，其中包含完工及發包施工中的公宅有一萬二三三○戶，總工程預算為九四九．八七億元。但民進黨議員洪健益質疑，北市公宅中央已補助四十億元，還無償撥用華興段、錦州街等數筆國有地，但柯卻隻字未提，功勞全攬，非常不厚道。

洪健益於會中說，中央對於北市興建公宅都給工程費補助，未來北市府也會持續向中央申請，但現在市府對外宣傳卻變成是柯文哲本身厲害、自己尋找財源興建，隻字未提中央協助。

對此，都發局住宅企劃科長吳名秋坦承，中央對於市府補助金額約四十．一億元；文山區興隆二區、南港區東明公宅補助工程費十一．九億元；萬華區青年段、青年營區、松山區健康及信義區陸保廠AB基地補助土地價購款廿八．二億元。

都發局坦言補助40億 國有地價值未估

另外，根據「國有不動產撥用要點」都須「有償撥用」才可有營利行為，但在「住宅法」修法後，地方政府要蓋公宅可以跟中央政府無償取得土地。吳名秋也坦言，目前文山區華興段、中山區錦州街都是屬於無償取得國有土地，但對於土地價值是多少，他說都發局尚未估算。