〈台北都會〉單身補貼一視同仁 姚力推

2018-08-15

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中前天說，單身獨居、人際關係差又失業的男性，犯罪機率較高，應預防監測，挨批貼標籤涉歧視。民進黨台北市長參選人姚文智昨說，這除了是丁傳統思維問題外，也反映現階段住宅津貼仍以家戶為單位，對單身者付之闕如，他才會提「青年租屋券」政見，每月補助單身人士三千元、年輕夫妻每月五千元，代表一視同仁。

姚文智昨上午偕同黨籍議員許淑華、洪健益、許家蓓及張茂楠，前往福德市場拜票。行前受訪談到丁前天發言是否不當，姚說，其實這並非只是丁失言問題，也不是只有丁有該想法，而是政府的整個住宅政策或相關津貼，都是以家戶為單位，但隨著時代變遷，對單身者仍付之闕如，「難怪丁會陷入這樣的泥淖」。

姚文智表示，社會應隨時代變化，對居住權一視同仁，並予以調整政策；自己提出的「青年租屋券」政見，針對單身者每月補貼三千元、年輕夫妻五千元，正代表不論是否成家均應平等對待。至於婦幼政策，姚文智則主張「第二胎國家養」，解決少子女化問題，補助對象為第二胎起之後的每一胎，從零至五歲每人每月補助一萬元，六年共補助七十二萬元，但排除所得稅率大於廿％的富有家庭；此外，姚也提出以大規模公辦都更採托育空間容積免計，釋出空間增設幼兒園及托嬰中心，盼雙管齊下提高生育誘因。