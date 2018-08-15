〈台北都會〉警稱性侵案減少 議員批粉飾太平

2018-08-15

丁競辦指去年遭性侵842人 平均1天2人

〔記者簡惠茹、鍾泓良、郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中競選辦公室總幹事、立委王育敏日前指出，去年台北市性侵害案件受暴人數為八百四十二人，平均每天有兩名性侵害受暴者產生。對此，台北市警察局以進入「司法流程」案件統計，稱件數已減少，批丁陣營說法不實。勵馨基金會指出，現在談性侵害案件統計時，都是以通報的計算為主，一年八百多人受害確實很多，市警局應創造對受害人友善環境，減少案件發生，而不是大玩文字遊戲。台北市議員痛批市警局避重就輕、企圖粉飾太平、混淆視聽，漠視受害婦女權益，急著幫柯Ｐ打選戰。

警局以進入「司法流程」案件數稱已減少

根據台北市警察局日前發出的新聞稿，指稱有關「台北市平均每天有兩名性侵害受暴者」部分，係屬不實之說法，並提出進入司法流程之性侵害案件發生數統計，指民國一○四至去年年平均件數為三百三十九．六件，已較前減少。

議員：移花接木、混淆視聽 幫柯Ｐ打選戰

對此，勵馨基金會執行長紀惠容表示，衛福部以「通報」案件計算，市警局提出的是進入「司法流程」案件統計，但有可能因證據不足等因素，導致並非每個通報案件都能順利進入司法流程，所以現在談性侵案件統計時，都是以通報的計算為主。去年有八百多人性侵受暴者確實很多，這個數字更可能只是低估，有些人不敢求助，沒通報黑數高達六、七倍，我們應該創造對受害人友善環境，減少案件發生，而不是只是在數字上玩文字遊戲。

民進黨北市議員顏若芳說，很多受害者確實不敢報案或不成案，不管北市平均一天有一件還是兩件性侵案，大家都希望逐年減少，市警局不應漠視受害婦女權益。民進黨市議員簡舒培表示，性侵案件沒有進入司法程序不能說是沒有存在，認為市警局與其在數字上討論，更應該提出如何提升北市婦女安全之道。

勵馨：應以通報數看問題 批警玩文字遊戲

國民黨市議員王鴻薇說，市警局移花接木、避重就輕，用不同的統計粉飾太平、混淆視聽，稱北市治安沒有這麼差，根本是政府看數字無感，但人民卻倍有所感。國民黨市議員應曉薇說，統計數字上就算呈現一件性侵案，就已經夠可怕了，而且還有很多人不敢報案，或僅只備案沒有去提告，呼籲市警局保護女性，不要急著幫柯Ｐ打選戰。

昨天台北市警察局長陳嘉昌面對記者詢問避而不答，台北市婦幼隊長張櫻嬌則解釋，事發當時未釐清王育敏提出的數據，因此是用市警局所掌握數據澄清，而對於未進入司法程序的性侵案件是否存在，張則選擇不回應。至於如何提升北市婦女安全，張說，市警局都很盡量推動性侵預防宣導，也鼓勵受害者可以勇敢站出來。