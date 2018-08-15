〈台北都會〉《新北》七夕浪漫華爾滋之夜 18日邀你共舞

2018-08-15

相約淡水漁人碼頭

〔記者陳心瑜／新北報導〕度過浪漫週末！新北市政府漁業及漁港事業管理處將舉辦「七夕浪漫華爾滋之夜」，邀一百五十組民眾八月十八日在淡水漁人碼頭情人橋觀景平台，請國標舞者領民眾共舞華爾滋，在漁人碼頭港灣舞出最浪漫情人節。

邀150組民眾參與

新北市政府漁業處今年夏天在淡水漁人碼頭推出「淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季—浪漫一夏」系列活動，「七夕浪漫華爾滋之夜」為活動重頭戲，十八日晚上六點至八點登場。電話報名限額五十組，事先報名民眾可獲精美紀念品，當天報名限額一百組，邀請一百五十對佳侶共舞華爾滋，每隊參賽及跳舞的民眾都可以獲得一顆心型告白氣球。

漁業處表示，舞會結束之後，隨即舉辦「愛的抱抱」競賽活動，男方要「公主抱」抱著女方並擁吻不離，前三名將分別獲得福容大飯店提供的蜜月套房住宿券一張、阿囉哈海洋餐廳火烤雙人超值拼盤招待券一張，及漁人水岸四季餐廳涮涮鍋套餐招待券二張。

此外，經濟發展局將在八月十八日及十九日兩天的下午四點至八點，在三峽商圈及祖師廟前舉辦「三峽浪漫美樂地」活動，遊客可現場免費體驗三峽藍染、金牛角和鶯歌陶瓷等製作，還有特色市集、音樂演出。

經發局表示，活動當天民眾只要下載VZ Taiwan APP，運用AR擴增實境科技參與闖關活動，就有機會刮中市價近萬元的大板根森林溫泉酒店雙人住宿券、茶山房手工皂、藍染餐具袋和藍染小杯墊等多項三鶯樹特色好禮。