〈台北都會〉《新北》人臉辨識借書 市圖首波建置4處

2018-08-15

想借就借 不需要攜帶借閱證

〔記者葉冠妤／新北報導〕借書就靠一張臉！除了警察辦案使用人臉識別技術，新北市立圖書館也率先導入人臉識別科技，往後不需攜帶借閱證，只要看一眼鏡頭，輸入密碼，就能享受智能借書的便利服務。首波建置據點包括市圖總館、板橋車站智慧圖書館、蘆洲仁愛智慧圖書館及捷運三重iReading智慧借還書站。

新北市圖總館一直扮演台灣公共圖書館領頭羊角色，除首創廿四小時不打烊服務，也引進不少智慧設備，昨天正式啟用「人臉辨識」科技服務，結合自助借還書機與智慧圖書館的門禁功能，除了可憑臉借書，到新北市部分智慧圖書館也可憑臉入館，一張卡都不用帶，宣告「刷臉借書」的時代來臨。

新北市長朱立倫昨前往體驗，朱立倫表示，八年內市府興建十五座嶄新圖書館，翻新四十九座分館，過去藏書冊數僅有三七三萬冊，現則增加到六四九萬冊，成長將近一倍，全新北市的借閱人次也由過去的一九一萬人次，暴增到四○四萬人次。

曾小姐說，有時到圖書館閒晃，看到喜歡的書卻忘了帶借閱證，心想下次再借就好，但下次就被人捷足先登借走了，現在多了人臉辨識的借書服務，不需借閱證，隨時想借就借，相當方便。

首次使用 圖書館協助讀者註冊

市圖說明，「人臉辨識借書」服務首波建置據點包括總館、板橋車站智慧圖書館、蘆洲仁愛智慧圖書館及捷運三重iReading智慧借還書站，並將逐步推廣至各區；首次使用時，圖書館會由專人審核身分後協助讀者註冊，註冊後檔案均加密，保障讀者肖像與個資。