〈台北都會〉柯辦：柯受委屈換總統登世大運

2018-08-15

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲於雙城論壇表達「兩岸一家親」，立場反覆遭各界批評，市長辦公室發言人林昆鋒昨上廣播節目表示，當時大家怎會知道在世大運的談判過程中，柯文哲受到哪些委屈，「講出讓對方接受的話語，才能換取總統上台的機會，但能夠和人家說你有多委屈嗎？」盼大家能給柯一些空間。

議員：企圖讓兩岸一家親合理化

對此，台北市議員王世堅痛批，根本是「喪國辱國、貶低台灣人國家地位」，政府花一百七十億元自己國家辦世大運、邀請一百五十個國家，難道不邀請總統揭幕嗎？就連俄羅斯總統普廷都出席世足賽，哪一個國家舉辦賽事不是這樣？難道世大運是讓柯文哲向中國搖尾乞憐、私下交心的工具？

台北市議員梁文傑表示，民進黨內除了深綠，本來就對「兩岸一家親」沒有特別意見，畢竟辜寬敏說過「兩岸兄弟之邦」、陳水扁說過「兩岸血濃於水」，但真正問題是柯文哲在上海說「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，事先有無將講稿送給國安會知悉？這是誠信問題，但柯說謊還將責任推給民進黨，才是爆發問題的主因。

台北市議員洪健益說，柯文哲近日陷入台北、上海雙城論壇Ａ、Ｂ講稿爭議，初版講稿未提及「兩岸一家親」等字，還傳出北市府施壓記者揭發此事。

如今柯又透過發言人借題發揮，扯到蔡英文，企圖讓「兩岸一家親」合理化；但國家元首上台很合理，身為首都市長難道不讓總統上台？

台北市議員江志銘也說，柯文哲不斷說謊，為了圓國安講稿的謊言，又透過林昆鋒講出這種牽強的說法，很不可取。