〈台北都會〉辦世大運週年展 柯挨批缺乏誠信

2018-08-15

曾指選舉時不會當成政績宣傳

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北世大運去年八月風光落幕，市長柯文哲曾稱不會在選舉時當成政績宣傳，後又改口就算提也只是片段，但從去年底的上任三週年記者會，到今年柯文哲出新書、八月份《台北畫刊》，均大篇幅再提世大運豐功，昨天市府再挹注約七百萬元經費，舉辦世大運週年系列活動。對此，柯昨受訪卻稱沒有花很多錢，其實很低調，還反批：「台灣就是這樣啊，為了打擊你不惜把國家搞垮，就是這種文化。」讓藍綠議員齊聲痛批柯說話矛盾、缺乏誠信。郝龍斌辦公室主任、北市港湖區市議員參選人游淑慧批評，柯就是個爭功諉過之人。

新書、台北畫刊大篇幅重提豐功

國民黨台北市議員戴錫欽說，柯前後說法太沒一致性，缺乏誠信。國民黨台北市議員林亭君則說，柯只是換一個說法宣傳政績，日前還編列三九○萬元預算要將北市申請為世界運動首都，種種行為令人質疑沽名釣譽。民進黨台北市議員何志偉直言，如果柯講話不矛盾，就不是柯文哲了，建議柯應修改「台北市基層競技運動選手訓練站實施辦法」補助標準、增加預算，讓更多年輕運動員可以出國比賽，比辦週年慶更具實質意義。

柯宣揚世大運政績 隻字不提郝、蘇

柯文哲去年數度在受訪時表示，不會將世大運當作政績連任跳板、選舉造勢時也不會提起這項政績，後卻又改口說「只會片段提到」。然而今年柯文哲為拚連任出新書，其中不但有世大運主題篇章，細數心路歷程，在台北市觀傳局最新出刊的《台北畫刊》中，也大篇幅感謝志工，卻皆未提及申辦世大運成功的前任市長郝龍斌，以及獲柯封為「台灣阿信」的世大運執行長蘇麗瓊，更未提及中央出資協助舉辦。對此柯僅回應：「好啦，你要我感謝就感謝吧，但我也不會去審稿。」郝龍斌辦公室主任、北市港湖區市議員參選人游淑慧聞此直言，柯就是個「爭功諉過、自大苛薄」的人，這種輕蔑、敵意的態度，不是一個市長應該有的氣度。

議員批柯說話矛盾、爭功諉過

柯文哲昨在記者會後受訪坦言，的確怕人家說是花錢為自己行銷、選舉，所以辦得很低調，沒打算大規模舉辦，因為在台灣這種政黨政治之下，都會被解讀成今年選舉年要造勢、活動，乾脆辦個簡單文物展，另外就是把舉辦經驗、知識留下，將來辦大型賽事就有基礎可以參考，最後順便直播雅加達亞運，大家可以一起喝啤酒。

柯：為打擊我 不惜把國家搞垮

世大運文物展八月十四日起在台北市府展出，為期四天，接著在廿四至廿六日將移師松山文創園區展出，卅一日起在台北田徑場常設展出；另八月廿五日至廿六日也將在松山文創園區舉辦研討會與開放式論壇。