〈台北都會〉3度就醫才確診 新莊登革熱再添1例

2018-08-15

全市已有10例 彼此有地緣關係

〔記者賴筱桐、林惠琴／綜合報導〕衛福部疾病管制署昨天公布，新北市新莊區新增一例本土登革熱，該名患者三度就診、發病後五天才確診，累計全市已有十例，病例所在地從原先的瓊林里擴及海山里，衛生局研判，此例與先前瓊林里的病例為同一群聚感染。

衛生局長林奇宏表示，第十例為住在海山里的廿二歲女性，八月五日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，由於不是典型登革熱症狀，第一次就醫被診斷為咽喉炎，因症狀未改善，八月十日第三次就診，經登革熱快篩通報確診，目前已恢復健康，相關接觸者無疑似症狀，衛生局已啟動緊急防疫作業。

林奇宏指出，這名個案活動地以海山里住家及工作地為主，從地緣關係來看，與第七、八例有高度地緣性；而第十例居住地與活動地都在半徑一百公尺範圍內，研判疫情不至於擴散，對於社區的疫情監測，將持續至九月三日止。

新莊區自七月十日起出現本土登革熱病例，截至目前累計十例，分別在七月七日至八月六日間發病，包括瓊林里六例、興漢里兩例、建安里及海山里各一例，彼此有地緣關係，登革病毒型別為第二型，衛生局研判為同一群聚感染。

林奇宏說，快篩試劑為衛生局統一採購，配發各醫療院所，民眾除了掛號費與部分負擔外，不需另外付費，呼籲第一線醫護人員提高警覺。民眾若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，請儘速至「登革熱快篩試劑合約院所」就醫，並在家休養五天，或直到症狀完全康復；合約院所名單可至衛生局網站查詢。

疾管署副署長羅一鈞表示，新莊區病例發生區的病媒蚊指數已明顯下降，本週是阻斷疫情的關鍵期，提醒近期下雨過後，民眾應加強室內外環境整頓，以減少病媒蚊孳生。

防堵疫情 18日定為新北除蚊日

林奇宏說，為防堵疫情擴散，八月十八日定為新北除蚊日，除了新莊區按原定期程防疫外，其他廿八個行政區將同步動員，由區長擔任指揮官，率各里長及志工共同清除積水容器。

環保局長劉和然提醒，除蚊日重點在於清除積水容器，防止登革熱疫情擴大，但強調「非大掃除」，請民眾不要將大型家具丟棄在外。