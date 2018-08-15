〈北部〉夏戀嘉年華Ⅱ週六登台 玖壹壹、陳雷嗨唱

2018-08-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮為期四十四天的「紅面鴨FUN暑假」活動落幕，最後一夜奇萊傳說Ⅲ水舞劇場，因加碼推出限定星空秀，吸引上萬遊客擠爆鯉魚潭，目前除有金針花季接續觀光活動，「夏戀嘉年華Ⅱ」也將於本週六、日在玉里鎮登場，共計十五組藝人輪番獻唱，嗨翻南花蓮。

花蓮暑期活動「紅面鴨FUN暑假」已經落幕，南區六十石山、赤科山的金針花海緊接著絢麗盛開，至今已吸引萬人上山賞花；延續今年暑期活動夏戀嘉年華的「夏戀嘉年華Ⅱ」，將在本週六、日晚上七時起在玉里鎮中二運動公園登場。

連續兩晚的「夏戀嘉年華Ⅱ」，共分抒情動感之夜、台語金曲之夜，玖壹壹、安歆澐、盧學叡及陳雷等藝人團體將輪番獻唱；台鐵配合活動加開四個花蓮至玉里及台東至玉里的區間車班次，方便遊客追星。

縣府觀光處長彭偉族說，受讚賞的山水實境秀「奇萊傳說Ⅲ」，吸引不少去年曾觀賞二部曲的回頭客，再次到鯉魚潭感受更大的震撼，特別是炫麗的水舞和充滿神秘的鯉魚潭夜色，加上經過改編的文創神話表演，深受國內外遊客喜愛和讚賞，今年總計吸引近六十萬人次觀賞。

他強調，最後一夜因加碼限定星空秀，慕名而來的人潮擠爆鯉魚潭，也讓在地原住民舞者相當感動，設計團隊預計明年持續推出更多元、創新的劇碼及活動，與民眾相約再和紅面鴨一起FUN暑假。

彭偉族指出，民眾暑期到花蓮旅遊，可享有多項好康優惠，包含「花蓮住兩晚、好禮十選一」等，目前也推動多元支付服務，讓消費更方便，歡迎遊客趁著到花蓮賞花、聽演唱會之餘，也能到東大門夜市走走，感受花蓮熱情的夏夜。