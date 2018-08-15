〈北部〉「釀市集」又來了 56組藝術家秀創意

2018-08-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮文化創意產業園區第六屆「釀市集」昨起開跑，共有多達五十六組手工藝術家、社區，每天下午二點起擺攤到晚上九點，同場還安排包括「如何拍出人氣影片」等六堂講座、每天下午四點起，邀遊客來玩刻紀念章、手沖咖啡、做壽司、組合盆栽等手作體驗，十七日起安排晚間樂團演出，主辦的花蓮縣生活與創意文化藝術基金會曾馨瑩說，希望讓更多民眾一起體驗手作DIY的成就感及樂趣。

「釀市集回娘家」昨在花蓮文創園區第九棟展覽館開展，將展出到廿六日，共有映心布藝、魚凡手作創意木工、阿迪克漂流木工作室、小咖啡、阿不麵包店、小半碗陶工坊、後山製造所、花時間蔬果皂等多達四十個攤位，每天下午二點持續到晚上九點鐘！

策展人曾馨瑩說，遊客除了來逛逛，每天下午四點到六點也歡迎遊客前來報名ＤＩＹ手作課程，有花創手作教室的雕刻印章、波波咖啡教大家手沖咖啡、映心布藝的貓頭鷹吊飾、米棧社區教作子米壽司、星月花園的綠色陪伴盆栽等共有十四種課程可以選擇。

此外，活動也安排六場免費「釀講堂」課程，首場是明天下午二點開跑的「人氣影片是如何拍成的」？由台灣赫斯特媒體影音編輯、拼製作工作室執行總監、好作設計工作室影像部門總監施至謙開講，告訴大家「網紅」經濟如何讓年輕人圓夢。

釀市集也從十七日起至廿三日「每天晚上釀音樂」，邀請邊坡樂團、許建文、什麼樂團對ㄚ、派派Ｘ游偉、劉善羽、拉卡．巫茂等團體演出，晚上七點開唱。