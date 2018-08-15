〈北部〉宜運408黑板樹免移 縣府補植50落羽松

2018-08-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭運動公園四百多棵黑板樹，縣政府原計畫年底全數移除，改種植苦楝補足運動公園樹蔭不足問題，因民間團體展開護樹行動阻擋，全案胎死腹中。縣府決定變更作法，在黑板樹之間種植約五十棵落羽松，優化公園環境；不過，有學者擔心兩種樹會互相干擾，造成死亡。

原定斥資千萬年底前移除叫停

宜蘭運動公園佔地二十七公頃，中軸道兩旁種有四百零八棵黑板樹，外環道四周種植台灣欒樹；縣府曾組成專案小組，針對運動公園的「黑板樹」進行檢討，認為枝條脆弱，颱風來襲易斷枝斷幹，葉子難形成樹蔭，樹形也不好看，且開花還有棉絮、臭味，根淺易生危險。

縣府原本預定斥資一千萬元，在年底前將黑板樹全數移除，改種苦楝樹。消息曝光後，引發外界反彈，宜蘭社區大學還發起護樹行動，在宜運黑板樹繫上黃絲帶，高呼「為大樹請命」，要求縣府懸崖勒馬。

兩種樹種一起 專家憂互相干擾

外界對移除之事意見紛歧，代理縣長陳金德宣布全案暫緩，移樹計畫胎死腹中。不過，縣府仍不放棄優化宜運環境，預計斥資一百萬元，在中軸道黑板樹之間種植五十棵落羽松；宜蘭縣立體育場場長葉青峰說，落羽松生長速度快，樹冠強健，不畏強風，能很快形成綠蔭，改善公園環境。

他指出，落羽松可補足黑板樹綠蔭不足問題，每棵黑板樹之間約有五公尺以上間距，絕對足夠容納落羽松，樹木之間不會互相干擾。

不過，國立宜蘭大學森林暨自然資源學系教授陳子英表示，黑板樹與落羽松的樹根都很強勢，兩種樹種在一起，短期雖不至於有影響，但十至二十年後恐會互相干擾，造成其中一種樹種死亡，縣府考量種植落羽松，應該是看中冬天葉色轉紅的觀賞性，至於適不適合，他沒特別意見。