〈北部〉世界茶葉賽 張芸綺姊弟摘金銀銅

2018-08-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣第二屆百大青農得主張芸綺與張立欣姊弟檔在苗栗縣泰安鄉山區種植高山茶，並創立「雪見高山茶」品牌，參加法國AVPA第一屆世界茶葉大賽囊括烏龍茶類一金、一銀、一銅及特別美食獎殊榮，苗栗縣長徐耀昌昨天在優秀青年表揚活動中頒獎表揚，張立欣說，未來會持續精進製茶技術，將台灣的優質好茶行銷全世界。

苗栗百大青農 泰安租地種茶自創品牌

三十六歲的張立欣說，他與四十歲的姊姊張芸綺是台中市豐原區人，兩人於二○一一年在泰安鄉梅園村租二甲半土地種植烏龍茶，當地海拔一四○○公尺，兩人堅持不用除草劑及化學肥料，採無毒栽培，並自創「雪見高山茶」品牌，並經生產履歷認證通過，目前年產量約二千台斤。

7月赴法參加首屆世界茶葉賽 獲佳績

七月初張芸綺姊弟參法國AVPA農產品加值協會舉辦第一屆世界茶葉大賽，從十五個產茶參賽國、共計一百一十三支好茶參賽中囊括烏龍茶類一金、一銀、一銅及特別美食獎的亮眼成績。

兩姊弟從未在國內參賽，首次出國比賽就奪得佳績，張立欣直說，七年來從無到有，自己是第一代辛苦經營，獲獎就是肯定，未來會再精進製茶技術，並拓展產銷通路，也將投入國內茶葉比賽。

另外，國立聯合大學電資學院院長賴俊宏帶領師生參加第三十二屆日本東京創新天才國際發明展，以作品「高效率無導光體平面光源模組」榮獲金牌獎，更通過國際IEC 62471光生物安全無藍光危害等級減低光害，此技術也已獲得美國光學學會OSA-ACP刊登。

纖維藝術家謝欣蓉 獲國際參展資格

苗栗縣二十六歲纖維藝術家謝欣蓉，擅長運用纖維創作來抒發對人際關係的反思，這次以「解讀的過程」作品，獲得拉脫維亞「第六屆里加國際紡織品暨纖維藝術三年展」的參展資格，讓更多人認識台灣的纖維創作的風貌。