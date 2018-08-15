〈北部〉竹縣國中小免費營養午餐 9月起恢復

2018-08-15

去年刪減經費 今年啟動墊付再實施

〔記者黃美珠、蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕去年二月一日起被新竹縣政府刪減，只有弱勢中小學生才有的免費營養午餐，昨天縣務會議決議將從二○一九年的預算墊付一億六千二百八十九萬餘元全面恢復，可望下週在議會臨時會過關，九月開學後實施。

縣長：下鄉評估後認為有其必要

新竹縣長邱鏡淳表示，恢復營養午餐是下屆新竹縣長參選人們的共同政見，雖然一直被中央審計單位視為非法定社福支出，要求縣府檢討，但下鄉後評估有其必要，順應議會提案，請縣府財主單位努力調度財源，下了很大的決心才決定啟動墊付。

有意角逐下屆新竹縣長的四名參選人，分別對此回應。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示， 營養午餐是早就該做的政策，為何等到選舉時才「恢復」？相信新竹縣民都看在眼裏。若當選縣長，將與民間力量合作，建立優質營養午餐監督團隊。

國民黨新竹縣長參選人楊文科說，若當選縣長，不僅會續辦營養午餐，每生一餐預算還要加碼五元。

立委林為洲說，他要爭取中央定額補助各縣市開辦，從中拉近六都跟非六都的不平等待遇。

民國黨主席徐欣瑩說，當選後將增聘營養師，周全照顧學生健康，加強食安把關。

林為洲和徐欣瑩並都認為，縣府之前砍掉營養午餐，鄉親一定很質疑當時為何要停？當時停的原因現在還在不在？怎麼突然在選前又恢復？如果不能解釋清楚，很容易被解讀是為了選舉。