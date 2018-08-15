〈北部〉《桃園》買房仲介「斡旋金」 消保官：無規定要付

2018-08-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕房市景氣不佳，市府法務局統計今年一月至七月卅一日，桃園市預售屋、新成屋及中古屋的房屋消費爭議申訴案件有一五四件，與去年同期的一六九件下降約一成，案件類型多為訂金返還、仲介「斡旋金」返還及房屋漏水問題等引起的糾紛，讓不少消費者氣得找消保官申訴。

法務局消費者保護室主任邱玉霞指出，四月間有市民參觀平鎮區市價近九百萬元的預售屋建案，在售屋業務員猛烈推銷下，當場下訂並付了訂金十萬元，但回家後認為自己收入無法負荷房貸而反悔，要求建商退回訂金被拒，雙方僵持不下。

還有一位八德區有一名張小姐透過仲介買中古屋，仲介為了促成交易，建議張小姐給付斡旋金以利議價，但張小姐給付後仍決定不買，要求退回未果，找上消保官求助。

消保官建議 購屋前表態不付

邱玉霞說，訂購單上都會明定買家應在幾月幾日前簽約，屆時沒有簽約訂金不返還，斡旋金為業界「交易習慣」，並無明文規定要給付，建議買方可在購屋前先表達有購屋意願，但不願給付斡旋金。

半年內屋有瑕疵 賣家須負責

此外，桃園區林小姐花了六百餘萬元購買中古屋，入住後發現逢大雨就漏水，認為買房時對方隱匿屋況，沒有揭露漏水資訊，要求賣家給付十萬元修繕費用。邱玉霞說，法規明定交易後的六個月內，針對房屋瑕疵，賣家應給付修繕費用，但仍建議購屋人務必在購屋前再三向賣家確認房屋資訊，或是在不同時間前往看屋，了解屋況。

邱玉霞說，買房子是大多數人的人生大事，買家在毫無經驗情況下，一定要做足功課，並謹慎思考自己的能力與需求，切勿輕易被銷售員話術哄騙，即使已經決定購屋，也務必謹慎審閱合約內容，以免造成糾紛。