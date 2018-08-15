〈北部〉《桃園》LamiMaMa成軍 LamiGirls力邀尬舞

2018-08-15

有LamiGirls DNA 超吸睛

〔記者李容萍／中壢報導〕運動讓銀髮族活得更開心！迎接九九重陽節，桃園市銀髮族協會與市府體育局鼓勵銀髮族外出運動，昨與Lamigo桃猿職棒隊合作，邀請LamiGirls為銀髮族打造的啦啦隊「LamiMaMa」於昨天成軍，並現場尬舞驗收近一個多月的練舞成果，一起跳出銀髮族的健康與活力！

據內政部統計，至今年七月底桃園市總人口數達二二○萬八○三五人，六十五歲以上老年人口廿四萬五三一六人，占十一．一一％，市府規劃完善的老人福利制度，老人福利預算約五十九億元，今年再創「LamiMaMa」，希望打響「桃園市第一屆銀髮族健康博覽會暨趣味健走運動會」，九月二日將號召萬人齊聚桃園國際棒球場拚健康。

LamiMaMa大陣仗 近600人報名

「LamiMaMa」已有近六百人報名，成員以銀髮族協會的跳舞班隊為主，桃猿隊為了協助這群婆婆媽媽一圓穿球衣在球場上當啦啦隊的夢，昨天捐贈一千二百件啦啦隊服贊助九月二日的活動，「LamiMaMa」現場也跟著LamiGirls陸筱晴、班班大跳桃猿隊應猿曲「桃猿功夫」，在中壢中平商圈封街尬舞、拍攝九月二日的活動宣傳影片，未來桃猿隊與協會若有活動，都會互相支援。

體育局主秘張嘉平、桃園市銀髮族協會理事長藍徐碧珠表示，首屆銀髮族健康博覽會暨趣味健走運動會，訴求銀髮族的健康照護與健康促進，「LamiMaMa」當天將進行賽前表演，創造職棒場上最高齡表演者的紀錄。

此外，桃源銀髮族協會九月九日也將在中壢國民運動中心舉辦「樂活祖父母．動出健康力」趣味運動會，安排團體、三代同樂趣味競賽，即日起受理報名，電話：0928-214392。