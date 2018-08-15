〈北部〉斥資2.8億 花市南濱抽水站擴建動工

2018-08-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市南濱抽水站老舊且排洪量不符未來所需，在立委蕭美琴、花蓮市公所爭取下，內政部營建署投入二億八千萬元擴建抽水站正式動工，除新站的抽水站機組有四組，另增設一組備用機組，總抽水量可達四十八CMS（立方公尺），另在抽水站前三角公園興設滯洪池，面積約一點五三公頃，一○九年完工後，除有可有效滯洪，也可成為市區水文景觀綠帶。

站前三角公園另設滯洪池

市長魏嘉賢昨前往施工現場聽取簡報，並與營建署下水道工程處北區分處長巫宏偉視察工地。他說，工程單位計畫在抽水站前的三角公園興設滯洪池，兼具蓄洪與景觀功能，解決花蓮市東側地區長年淹水問題，他會要求設計符合地景的意象，不要讓人有著硬梆梆建築物的感覺；周邊因緊臨太平洋公園，希望抽水站完成後，能為地景營造豐富視覺。

市公所指出，已經有四十多年歷史的南濱抽水站過去經過一次更新機組，原有機組每秒可抽十八CMS，經專業技師評估後，目前抽水容量僅達十二CMS，防洪功能大幅下降，又依六年前「花蓮縣花蓮市雨水下水道系統檢討規劃報告」，自由及和平兩排水分區五年重現期距的總逕流量高達六十一CMS，南濱抽水站已無法滿足需求，且歷次颱風降雨災害事件，抽水機組效能及容量不足是淹水原因之一。

巫宏偉說，南濱抽水站擴建工程暨滯洪池新建工程預算三億五千萬元，經決標為兩億八千六百多萬元，由松穎營造公司承攬，預定完工日期為一○九年一月，新站的抽水站機組有四組，另增設一組備用機組，一部機組每秒可抽六CMS，新站每秒總計可抽卅CMS，加上舊站抽水機組經改善後的十八CMS，總抽水量可達四十八CMS。