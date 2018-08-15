〈北部〉宜市神農宿舍活化 9/1轉型餐宿試營運

2018-08-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台灣省政府糧食局宜蘭市神農宿舍是歷史建築，不過，縣議員林錫明認為，宿舍無紀念價值，應解除歷史建築身分，予以開發利用；宜縣文化局指出，宿舍鄰近宜蘭舊城區域，呈現台灣早年公有單身宿舍樣貌，極具代表性，空間已委外，將依照歷史脈絡轉型具藝術價值的餐飲與住宿空間，預計九月一日試營運。

縣府接管閒置8年後 將委外經營3年

台灣省政府糧食局神農宿舍已有五十七年歷史，二○○五年被列入歷史建築；八年前，縣府向中央撥用接管後，一直未能活化，空間長年閒置。文化局今年將宿舍委外，將轉型餐飲與住宿空間活化，建物已進行修復工程。

宜縣文化局指出，委外合約三年，若廠商執行成效優良，履約期滿可再續約三年，每年結算營收盈餘超過十萬元，應將超出十萬元的盈餘，提供十％作為回饋金。

依廠商提報計畫，宿舍前棟將作為特色藝文及餐飲複合空間，提供在地食材為主，後棟當作綠色生活文化櫥窗，提供在地小型文創業者、在地小農及返鄉創業青年作為展售基地，也打算提供部分空間給背包客住宿。

議員籲解除歷史建築身分開發利用

不過，縣議員林錫明認為，糧食局神農宿舍根本不具歷史建築價值，沒有任何值得紀念的人物與故事，花費大量行政資源轉型為餐飲、住宿及藝文空間，不敷成本，也阻礙地方發展，文化局將宿舍外觀全面更新，早已沒有當年樣貌與風韻，應解除宿舍的歷史建築身分，朝其他方向開發利用。

文化局長李志勇說，只針對宿舍外觀修復，並沒有改變原有樣貌與格局，空間委外營運也是依照歷史建築的文化脈絡設計，不論餐飲、住宿都與當年農村文化有關，宿舍位於宜蘭市早年農耕重要據點，建築也有代表性，不可能解除歷史建築身分，營運廠商每年要策劃兩檔展覽及十二場藝文講座，讓每位市民都有機會體驗早年農村生活與文化內涵。