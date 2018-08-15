〈北部〉苗栗醫療健康園區用地 國產署允撥用

2018-08-15

20.6公頃土地 同意無償撥用

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣民引頸期盼的「苗栗衛生醫療健康園區」再有進展，上月苗栗縣政府函請國有財產署同意無償撥用土地，獲行政院同意撥給二十．六公頃醫療用地，本月再獲財政部補助共一百二十八萬餘元進行前置作業費用，苗栗縣政府衛生局評估，最慢十月中可上網招標，目前有三家醫學中心關心該案進度，苗縣府也抱持樂觀態度。

縣府：最慢10月中上網招標

遠雄集團原擬於後龍鎮興辦 「健康生活園區BOO（興建、擁有、營運）案」，但因受大巨蛋爭議波及，以致遠雄集團前年打退堂鼓，全案也胎死腹中。苗縣府今年重起爐灶，在原址改推 「醫療健康園區BOT（興建、營運、移轉）案」， 盼引進醫療中心等大型專業性的醫療團隊進駐，改善苗栗醫療資源不足的困境。

財部補助逾128萬 正進行前置作業

經苗縣府可行性評估後，函請國產署撥用土地，行政院同意將該片二十．六公頃醫療用地土地無償撥用給苗栗縣政府，由衛生局管轄；八月苗縣府再獲財政部促參司補助「苗栗縣衛生醫療健康園區辦理促進民間參與前置作業費用」一百廿八萬餘元，終於取得土地進行設計規劃。

衛局：已有3醫學中心關心此案

苗縣府衛生局長張蕊仙表示，現階段正規劃促參先期作業，最晚十月中旬可公告招標。張蕊仙透露，過去曾委託廠商進行調查，目前約有三間醫學中心關心該案進度，苗縣府也陸續發出廿一張公文給相關財團及醫學中心，普遍獲得正面回響。

張蕊仙說，目前尚在前置作業階段，對於可能來投標的醫學中心或財團皆不方便透露，但已有三間醫學中心持續關心苗栗衛生醫療健康園區BOT案的進度，而土地取得大有進展，相信對後續招商可抱持樂觀態度，也歡迎各界引薦，盼藉此機會提升苗栗的醫療環境與資源。