〈北部〉《桃園》持戶口名簿換住警器…假的！

2018-08-15

消防單位湧入詢問電話 造成困擾

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕近期民宅火警頻傳，造成嚴重死傷，加上前天衛福部台北醫院發生大火，令民眾人心惶惶，不少人詢問安裝「住宅用火災警報器」，希望能即時警示並爭取逃生時間。然而，十三日網路流傳一篇文章，指桃園民眾只要拿戶口名簿，就可到消防局或消防分隊免費領取住警器；對此，桃園市消防局昨說明：「這是假消息！」且因民眾詢問電話紛紛湧入，已造成消防單位困擾。

消防局指出，申裝免費住警器有一定的流程及資格，各分隊隊員也必須到現場勘查，絕非只拿戶口名簿就可領取；且考量個資等問題，申裝時也不會向民眾要求檢視戶口名簿。

桃園有條件配裝 一戶以一個為限

消防局表示，桃園市近年持續推動住警器安裝，今年持續編列預算，補助符合消防法第六條第五項的住宅場所免費安裝住警器（含五層樓以下老舊社區如眷村及透天厝，依法應設火警自動警報設備的大樓除外），以一戶一個一次為限。

消防局表示，符合資格的民眾可透過兩種方式申請，一為親臨（或電洽）住宅所在的消防分隊登記或申請；二由當地里辦公處協助造冊，並向消防分隊提出申請。歡迎符合補助資格的民眾踴躍申請，並可至桃園市政府消防局網站「住宅用火災警報器補助專區」（http://tyfdsiren.tyfd.gov.tw/tyfdsiren/index.php）查詢相關補助資訊。

逾五成已安裝 民眾也可自行購買

消防局表示，桃園市需安裝住警器的住宅場所，約有五十三．○九％已完成安裝，不具補助資格的民眾若想自行裝設，可至大賣場、量販店、網路商店或消防安全器材販賣店購買；選購時，應注意有無張貼內政部消防署個別認可合格標示，裝設的位置也要考量距離。