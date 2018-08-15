〈北部〉《桃園》再等中大1年 鄭文燦：分校用地暫設公園

2018-08-15

等了8年 中大沒動靜

〔記者陳昀／桃園報導〕八德擴大都市計畫重劃區二○一○年就已完工，區內保留二．五五公頃土地供國立中央大學設立分校，但中大八年來毫無動靜。市議員呂淑真昨質詢設校進度，市長鄭文燦表示，會力促中大儘速設校，若一年後遲無下文，就改與台北大學合作，過渡期將興建「中大公園」讓市民使用。

呂淑真昨質詢表示，八德擴大都市計畫重劃區內的文大保留地已荒廢多年，很可惜，希望市府力促中央大學到八德設立分校。

市長透露 很快有眉目

鄭文燦回應，中央大學先前提出亞洲‧矽谷IoT教育中心計畫，但審查過程未獲支持；校方去年決定改弦更張，也口頭告知近期會重新提案，他會力促、要求校方加速進行，「中央大學一定會來設校」。呂淑真對此開玩笑回問：「會不會到時你已經去中央了？」鄭說：「不用等太久，開工典禮我們兩個都會參加。」讓呂淑真忍不住笑了出來。

設槌球場、遊憩設施

市府地政局長陳錫禎指出，中央大學設立八德分校前，為避免土地閒置影響周邊發展與景觀，會先施作簡易綠美化工程，臨建德路側約○．五公頃土地將設置槌球場及兒童遊戲設施，目前已完成整地，遊憩設施陸續安裝中，並種植草花等植栽，預計九月完工啟用。

預定地 仍鎖定建校區

陳錫禎表示，市府保留二．五五公頃學校預定地供中央大學設置八德分校，因中大遲無下文，地方一度建議將學校預定地改建醫院，但變更用地審查難度高，為了在不變更地目的情況下運作，也已接觸其他有意設置分校的大學。

陳錫禎說，台北大學表示很有興趣到八德設分校，其所屬的台北聯合大學系統還有台北醫學大學、台北科技大學、海洋大學，若中大最終仍無下文，市府可能會改與台北大學合作。