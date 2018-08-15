〈中部〉樹醫健檢 千年茄苳樹王暫沒危險

2018-08-15

〔記者張菁雅／台中報導〕西區茄苳公園內的千年茄苳樹王，被譽為「台中之寶」，其健康受到關注，為讓樹王獲得更完善照護，建設局邀請農委會林業所的樹醫團隊，先後以科技儀器「應力波３Ｄ檢測」、「阻抗圖譜儀檢測」健檢，發現茄苳樹王分岔主幹各有不同程度腐朽情形，但暫時沒有危險。並將兩次檢測結果交叉比對，做為棲地改善與樹木照顧，以及持續監測補充養分的重要參考依據。

建設局今年四月間邀請樹醫團隊，以科技儀器「應力波３Ｄ檢測」為茄苳樹王健檢，發現茄苳樹王分岔主幹各有不同程度腐朽情形，西南側分岔幹腐朽空洞率廿九％，內部存在直徑約廿公分空洞，判定可能是上方枝幹傷口向下延伸所致；南側分岔幹腐朽空洞率四十一％，判定內部有三處可能是內生樹皮（捲皮）或劣化所造成。

為求謹慎，樹醫團隊日前再進行「阻抗圖譜儀檢測」，並與前次檢測交叉比對。負責檢測作業的農委會林業所組長邱志明指出，茄苳樹王整體樹勢與枝葉茂盛程度均比前次檢測時好，建議後續仍須定期監測及適度補充養分。

建設局長黃玉霖則說，茄苳樹王的生長棲地將維持現狀，並擴大原有石柱欄杆圍設範圍至樹王樹冠投影滴水線範圍，降低民眾踩踏機會，加強保護茄苳樹王棲地；相關監測結果將做為棲地改善與樹木照顧，以及補充樹王養分的重要參考依據，樹王的生長情形與健康狀態也會製成紀錄。