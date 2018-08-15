〈中部〉中國附醫急重症大樓停電 摸黑半小時

2018-08-15

昨凌晨零時發生 院方啟動備用電源

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市才發生死傷慘重的醫院火警，台中市中國醫藥大學附設醫院急重症大樓昨天凌晨突然停電半小時，急診室也陷入一片漆黑，引起驚慌。院方事後僅發聲明指有依程序啟動緊急備用電源，病人相關維生系統不受影響；至於停電原因，台電與院方則互指對方機電出問題。

中國附醫急重症大樓於昨日凌晨零時廿七分，全棟突然無預警停電，急診室也一片漆黑並管制出入，但現場無人即時說明和處理，病患及家屬在黑暗中摸索長達半小時。院方直到上午十時才發聲明指「因台電機組無預警故障，造成醫院急重症大樓無法正常供電」，台電隨即派員到院搶修，院方也無緊急疏散病人一事，後續恢復正常供電。

台電台中區營業處電務副處長黃明舜指出，台電在停電後一分鐘接獲院方通報，台電與該院的供電分界點保護開關跳脫，醫院工務人員回應是院方本身線路有問題，於是立刻派員勘查確認是保險絲熔斷，檢查台電端電力設備和線路並無故障，更換保險絲後就正常供電。

黃明舜說，更換責任分界點保險絲後就能供電，代表台電端設備並無故障，懷疑是院方內線不良引起保險絲熔斷，院方表示需待白天聯絡機電人員仔細查修，也因此上午派檢修人員前往協助調查，相關設施報告會等院方送來後進一步調查。

中國附醫行政副院長楊麗慧指出，院方也全面清查電力系統，並有紅外線熱顯像儀偵測設備溫度，均未發現故障或異常，而在台電更換保險絲後，也依供電順序，陸續送電到各部門。