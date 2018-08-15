〈中部〉創新設計賽 62件入選作品擬商品化

2018-08-15

〔記者張菁雅／台中報導〕市府經發局以台中重點產業結合設計，祭出總獎金百萬元，舉辦「台中創新設計競賽」，十四日發表入選的六十二件作品，同時舉行商機媒合交流會，入選作品預訂於九月四日在市府進行實體展出與決審頒獎典禮。

經發局昨邀入選團隊與廠商交流

經發局表示，台中創新設計競賽分為專業組及新創組，參賽作品達三○七件，初審評選出六十二件作品，昨舉行設計家分享暨商機媒合交流會，邀請入選設計師團隊與廠商交流，希望提高商品化契機。

環保趨勢 不少作品以此為出發點

由於環保成為趨勢，不少作品以此為出發點，例如因應禁用塑膠吸管政策，有團隊將甘蔗渣製成吸管，甘蔗吸管在正常環境中會裂解，也是微生物的食物，經微生物分解後產生二氧化碳與水，形成生命的循環。

另外，明志科大工業設計系學生的作品「漩渦式大型海面垃圾收集船」，結合機器人，船隻會在海面製造漩渦，讓垃圾自動流入，垃圾收集滿了還會自動回來。

北科大畢業生團隊作品「恐龍益智學步車」，車身為木頭，團隊成員翁文茜表示，市面上九十％玩具是塑膠製，使用期限短，製造垃圾的速度快；選用木頭除了質感佳，多功能的設計，讓學步車可從十二個月用到四、五歲。

張光瑤盼開拓設計產業未來性

副市長張光瑤也到場參觀，他表示，入選作品包羅萬象，從生活細微產物、環保觀念、健康到整個產業設計，令人印象深刻。新一代設計師的專業不容小覷，盼藉由競賽，提升全民對創意設計價值的認同及美學層次，並開拓設計產業的未來性。