〈中部〉草屯農會台灣越光米水田 獲日本認證

2018-08-15

全台第三個獲認證

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮是南投縣最大米倉，草屯鎮農會與農民契作有「台灣越光米」之稱的台農七十七號稻米，已通過國內無農藥殘留檢測，今年更進一步向日本申請「水田環境特A認定証」，經「米．食味鑑定士協會」鑑定監測，顯示環境安全無毒，該協會今日將頒發編號「TW-04」的「水田環境特Ａ認定証」證書給鎮農會，是繼花蓮縣富里農會、台東縣池上農會後，全台第三個獲認證的農會。

草屯鎮種植水稻面積逾二千公頃，草屯鎮農會從五、六年前開始與農民進行契作，面積逐年增加，現已增為一百公頃，大多在北勢里的烏溪畔。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁指出，台灣目前取名為越光米的有台南十六號和台農七十七號，分別取名為「台南越光米」及「台灣越光米」，草屯鎮種植的是台農七十七號的「台灣越光米」，除要進行合理化施肥管理，且得通過農政單位的農藥檢測，須無農藥殘留。

環境監測採到42種物種

農會供銷部主任林志遠也說，今年農會將台農七十七號向日本「米．食味鑑定士協會」申請「水田環境特A認定証」，經過協會台灣食味鑑定士數月的環境監測採樣，採到四十二種物種，比可通過檢測的三十種還多出十二種，因此獲得核定。

食味鑑定士簡碩宏表示，北勢湳的田間生物種類多，形成一個食物鏈，讓生態平衡，蜻蜓、泥鰍、螢火蟲、日本溪樹蛙、牛蛙等多達四十二種，像監測時就拍到蜻蜓吃蜜蜂，顯示生態是無毒的，否則這些生物都無法存活。

林姓農民說，該品種的抗病性較強，植株也更強勁漂亮，米粒品質相好且有香氣，對炎熱的氣候適應力也還不錯。

該會會長鈴木秀之昨抵農會，他仔細觀、聞「台灣越光米」後，比出OK的手勢。草屯農會理事長陳文忠說，該證書的核發，也證明草屯稻米品質已能與日本並駕齊驅。