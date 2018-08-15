〈中部〉雨彈轟炸 員林騎士被沖進大排

2018-08-15

山腳路積水嚴重 渠、路難分

〔記者顏宏駿、劉濱銓／綜合報導〕雨彈昨天下午轟炸彰投，員林市多個路段水深及膝，其中山腳路積水最嚴重，道路與排水溝分不清，一名十九歲李姓機車騎士被大水沖進排水溝，幸好有民眾拋出繩索讓騎士抓住，等待消防隊抵達後架梯讓他爬回路面，送醫沒有大礙；而南投縣累積全日雨量，於六分寮測站（鳳鳴里社區活動中心）測得一六○毫米，是全國最高。

消防隊放長梯救援成功

縣議員曹嘉豪當場目睹經過，他表示，下午約三點多，山腳路的雨像臉盆往下灌，才幾分鐘，水渠與路面已分不清，一名十九歲李姓男子騎機車經過山腳路六段二七七巷，因不辨水道與平面道路，遭到泥黃色大水沖走，整輛車沖進排水溝，連人帶車往下游漂了約五十到一百公尺，好在男子水性不錯，等待消防隊救援，救難人員放下長梯，男子使勁走過來，爬上長梯脫困，上岸時仍心有餘悸說「還好，水不深，撿回一命」。

曹嘉豪說，男子真的撿回一命，雨實在太大了，意外發生時，大雨才下十分鐘，整個灌排就溢堤了。但大雨來得快，去得也快，傍晚五點後，雨勢漸歇，積水也漸退。

曹嘉豪表示，連續兩天員林出現午後大雷雨，昨天雨勢更大，石苟排水、東山排水瞬間暴漲，駕駛一定要注意。

南投雨量全國第一 多處淹水

中部地區昨午後下起超大雨勢，南投縣累積全日雨量，於六分寮測站（鳳鳴里社區活動中心）測得一六○毫米，是全國最高，在全國前一百名雨量站中，南投、六分寮（西嶺國小對面）等二個測站，也包辦二、三名，南投市多處出現淹水，南投縣消防局表示，傍晚雨勢稍歇，未有災情傳出。

日月潭氣象站主任張永政表示，受西南風帶來豐沛水氣，才會造成大雨，並伴隨強風與雷擊，由於短期內天氣型態不變，持續到週日都容易發生午後大雨，民眾與低窪地區住戶應多加留意。

南投市民眾則說，昨下午四點多雨勢超大，下雨像是用倒的，南投市南崗工業區都嚴重積水，另在彰南路三段，一度因雨勢太大，差點要封路，幸好之後雨勢稍歇，而市區警方也都到各地了解，防止積水過深影響交通。