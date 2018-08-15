〈中部〉力推農民保險 太保農會獲雙獎

2018-08-15

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕行政院農業委員會主辦第十屆農金保經盃，嘉義縣太保市農會獲得「金旺獎」第二名、「農金成長王」第三名，前項業務為農民意外平安保險成長率，後者是水稻保險率；太保農會總幹事黃麗貞強調，兩項保險都是在照顧農友，讓務農更有保障。

嘉縣府農業處長許彰敏表示，中央補助辦理的農業保險有梨、芒果、水稻與農業設施等四項，全縣種植面積分別為梨八十六．六公頃、芒果二百九十．八二公頃及一期稻作一萬八千公頃、二期稻一萬四千公頃，農業設施面積則有七十五公頃。

許彰敏說，縣府因財政困窘，只補助農業設施三成保費，每公頃上限三萬元，全縣迄今僅水稻有農友投保，另三項都掛零，其中，去年二期稻作投保六百零三公頃、今年一期稻作三百零一公頃，減半主因是農友認為一期稻作的天災機率低，沒有必要花保險費，縣府會再加強宣導。

黃麗貞表示，老農一般沒有保險保障觀念，以為已經有農保和健保就可以了，即使農民平安保險保額一百萬元、年保費一千五百元，換算一天僅四．一元，仍難以推動，經太保農會保險部人員遊說，終獲部分青農認同，去年平均一個月新增投保三十件，因此獲得全國成長率第二名殊榮。

黃麗貞說，水稻保險由中央補助一半保費，縣府財政困窘未補助，農友最少要支付一成保費，一公頃一期稻作保費三百七十六元，萬一天災歉收，最高理賠金額五萬五千一百三十六元，由於颱風造成重大災情時，政府有現金救助，多數農友認為不需再靠保險，其實多一層防護更有保障，太保水稻田去年有一百二十公頃投保。